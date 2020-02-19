Пенсионерка погибла во время пожара в Сочи

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:36:08+03:00

Именно в ее квартире и началось возгорание

Изменить размер текста: A A

В результате пожара 19 февраля на улице Труда в микрорайоне КСМ в Сочи погибла 78-летняя пенсионерка. Именно в ее квартире на 5 этаже здания и начался пожар. Об этом "КП-Кубань" сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю.

-В связи со смертью женщины проводится доследственная проверка,-сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщала "КП-Кубань", пожар в пятиэтажном жилом доме в Сочи начался в 12.43. Прибывшим пожарным удалось быстро справиться с огнем. Из дома было эвакуировано 37 жильцов.

ИСТОЧНИК KP.RU