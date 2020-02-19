2020-02-19T15:36:08+03:00
Общество

Пенсионерка погибла во время пожара в Сочи

Именно в ее квартире и началось возгорание
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото ВК "ЧП Сочи"Фото ВК "ЧП Сочи"
Изменить размер текста:

В результате пожара 19 февраля на улице Труда в микрорайоне КСМ в Сочи погибла 78-летняя пенсионерка. Именно в ее квартире на 5 этаже здания и начался пожар. Об этом "КП-Кубань" сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю.

-В связи со смертью женщины проводится доследственная проверка,-сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщала "КП-Кубань", пожар в пятиэтажном жилом доме в Сочи начался в 12.43. Прибывшим пожарным удалось быстро справиться с огнем. Из дома было эвакуировано 37 жильцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Краснодара «Тойота» врезалась в «Датсун»
В Сочи застройщика приговорили к шести годам колонии
В Краснодаре в Чистяковской роще зарезали мужчину
Благотворительная акция ВТБ «Мир без слез» пройдет на Кубани в июле
В ДТП в Сочи пострадал 13-летний ребенок
Обнаружены документы 170 сочинцев, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны
На Кубани браконьеры избили инспекторов природного заказника
Новая программа лояльности банка РНКБ - ставкой по кредиту теперь управляет клиент
В Сочи Парке Змей Горыныч снова ждет гостей
В Краснодаре на станции Пашковской током убило женщину, залезавшую на цистерну
Пенсионерка погибла во время пожара в Сочи
31-летнего мужчину в берцах, потерявшегося под Новороссийском, нашли
Хуторской сквер, Мариинский и Николаевский бульвары: Краснодарцы выбрали зеленые зоны для благоустройства в 2021-м году
Из-за пожара в Сочи эвакуировано 37 жильцов пятиэтажки
В Краснодаре прошло очередное заседание по делу детского хирурга
На трассе Сочи-Адлер иномарка сбила пешехода
Пригородное сообщение откроется между Анапой и Керчью
В санатории Сочи 12-летняя девочка пыталась покончить с собой из-за неразделенной любви
На Кубани состоялось краевое первенство по баскетболу среди девушек
Праздник "Широкая Масленица" от Радио Дача!
В Армавире оштрафовали заведующую поликлиникой № 3
В Сочи пойман серийный похититель госномеров с автомобилей
В Северском районе задержали участкового, из-за которого в аварии погибла женщина
Прокуратура обнаружила в Сочи "блуждающий" земельный участок в тысячу квадратных метров
На Кубани неизвестные прострелили солнечные батареи, которые следили за уровнем воды в трех реках