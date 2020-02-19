Пенсионерка погибла во время пожара в Сочи
Именно в ее квартире и началось возгорание
Фото ВК "ЧП Сочи"
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В результате пожара 19 февраля на улице Труда в микрорайоне КСМ в Сочи погибла 78-летняя пенсионерка. Именно в ее квартире на 5 этаже здания и начался пожар. Об этом "КП-Кубань" сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю.
-В связи со смертью женщины проводится доследственная проверка,-сообщили в ведомстве.
Как ранее сообщала "КП-Кубань", пожар в пятиэтажном жилом доме в Сочи начался в 12.43. Прибывшим пожарным удалось быстро справиться с огнем. Из дома было эвакуировано 37 жильцов.
ИСТОЧНИК KP.RU