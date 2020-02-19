В Краснодаре на станции Пашковской током убило женщину, залезавшую на цистерну

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:58:24+03:00

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На станции Пашковской в Краснодаре 19 февраля от удара током погибла 45-летняя женщина. Трагедия произошла около 9:45.

- При подъеме на вагон-цистерну грузового поезда № 2772 местную жительницу ударило током высокого напряжения, в следствии чего она скончался на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку, выясняя все обстоятельства гибели женщины. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU