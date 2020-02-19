В Сочи Парке Змей Горыныч снова ждет гостей

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:05:24+03:00

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С 22 по 24 февраля и с 7 по 9 марта в Сочи Парке будет работать экстремальная американская горка Змей Горыныч. Обычно в прогулочные дни, которые продолжатся до 19 марта, аттракцион «отдыхает», но по случаю праздничных выходных дети и взрослые снова прокатятся на самой длинной (1056 метров) и быстрой (до 100 км\ч) в России горке.

Как обычно, в прогулочные дни активны аттракционы Детского уголка, включая новый – паровозик Экспресс Улиточка, семейный Шаролет и Карусель сказок, по расписанию пройдут шоу в дельфинарии и мастер-классы в Королевстве Леденцово.

С 22 по 24 февраля Сочи Парк открыт с 11:00 до 20:00, с 6 марта – с 11:00 до 20:00. Подробный график работы Сочи Парка, аттракционов Колесо Времени и Богатырские гонки, а так же детского комплекса Страна Медведия на sochipark.ru

После праздничных выходных Сочи Парк возвращается к прогулочным дням, а 20 марта начинает новый сезон и работу в полном режиме.