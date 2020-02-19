2020-02-19T16:10:05+03:00
Экономика

Новая программа лояльности банка РНКБ - ставкой по кредиту теперь управляет клиент

Появление банка РНКБ в Краснодарском крае ознаменовалось новыми предложениями на рынке банковских услуг региона
Иван Егоров
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Управляющий директор по развитию региональной сети банка РНКБ Игорь ЛогвинУправляющий директор по развитию региональной сети банка РНКБ Игорь Логвин
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РНКБ запустил программу лояльности для своих клиентов, которая стартовала 15 января 2020 года. О первых результатах и деталях ее работы мы узнали у представителя банка - директора по развитию региональной сети РНКБ Игоря Логвина.

- Игорь Викторович, как работает программа лояльности, в чем ее особенность?

- Главное преимущество программы заключается в том, что, оформив кредит наличными или ипотеку, клиенты имеют возможность влиять на ставку. При выполнении условий программы ставка по кредиту наличными может понизиться до 7,9%.

Как это происходит? Вы оформляете продукт по указанной банком ставке, а далее банк делает скидку к ставке по кредиту в виде вознаграждения при выполнении всех условий программы, одним из которых является оплата покупок картой РНКБ в торгово-сервисных сетях и Интернете на сумму от 5 тысяч рублей в месяц. Например, если Вы оформили кредит наличными и совершаете ежемесячно покупки на определенную сумму по своей кредитной карте, то в итоге ваша скидка к ставке может составить до 3%.

А по каким продуктам банка можно изменить ставку?

- Программа распространяется на кредит наличными, ипотеку по направлениям: «Новостройки»/«Вторичный рынок»/«Семейная ипотека». Также участники программы могут не только уменьшать ставки по кредиту, но еще и повысить ставку по вкладу «Максимальный».

- Сколько клиентов уже стали участниками программы?

- С момента запуска программы клиенты уже оформили около четырех тысяч потребительских кредитов, более 250 ипотечных, а также около двух тысяч вкладов. При этом специальной регистрации в программе не требуется. Все клиенты, оформившие кредит наличными, ипотеку или вклад «Максимальный» автоматически становятся ее участниками, выполняя соответствующие условия.

- Как и где жители края могут ознакомиться с условиями программы лояльности?

Прежде всего условия программы можно изучить на официальном сайте банка в разделе «Физическим лицам» или позвонить в контактный центр банка по бесплатному номеру телефона 8 800 234-27-27. Также узнать обо всех условиях программы жители края могут лично в любом отделении РНКБ. На сегодняшний день в регионе насчитывается 56 офисов РНКБ, они расположены в бывших отделениях «Крайинвестбанка», поэтому никаких трудностей у жителей края с их поиском не возникнет.

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