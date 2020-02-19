2020-02-19T16:13:17+03:00
Происшествия

На Кубани браконьеры избили инспекторов природного заказника

Возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителям власти
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Браконьерам грозят реальные срокиБраконьерам грозят реальные сроки
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Браконьеры избили инспекторов природного заказника «Приазовский» на берегу реки Протока в поселке Голубая Нива Славянского района. Инцидент произошел 15 февраля. Мужчины приехали, чтобы добывать рыбу незаконным способом, но были застигнуты на месте.

- Злоумышленники напали на представителей власти, применив в отношении них насилие, опасное для здоровья и причинили телесные повреждения. После произошедшего фигуранты с места происшествия скрылись, однако в кратчайшие сроки их местонахождение было установлено, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия к представителям власти. Браконьерам грозят реальные тюремные сроки. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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