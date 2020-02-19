Обнаружены документы 170 сочинцев, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:48:31+03:00

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Архивные документы о погибших узниках концлагерей и советских военнопленных сегодня передали властям города.

Материалы собирали курсанты Сухумского общевойскового командного училища министерства обороны Республики Абхазия в рамках Международного военно-патриотического проекта «Возвращение имени».

- Материалы об узниках концлагерей мы находим в разных источниках-это и архив МО РФ, и музеи, и даже материалы частных архивов в разных странах. Например, в немецких архивах подробно указывались данные пленных, вплоть до домашнего адреса на его родине и месте последующего захоронения. Мы восстанавливаем эти данные по крупицам для того , чтобы затем попытаться разыскать родственников этих людей и сообщить им, где похоронены их пропавшие без вести родные,- рассказал "КП-Кубань" руководитель проекта Григорий Скворцов.

В преддверии 75-й годовщины Великой Победы из небытия возвращены имена 170-ти солдат-сочинцев, которые во время войны пропали без вести в нацистских концлагерях.

-Разыскать семьи этих людей - задача не из лёгких. Благотворительный фонд «Воин-интернационалист», которому мы передадим копии архивных карточек, с честью выполнит эту сложную и ответственную миссию, - отметили в мэрии Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU