2020-02-19T17:07:56+03:00
Общество

В ДТП в Сочи пострадал 13-летний ребенок

Две иномарки столкнулись на улице Транспортной
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото ОГИБДД УВД СочиФото ОГИБДД УВД Сочи
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19 февраля, в 8 утра в Центральном районе Сочи, на улице Транспортной, в районе дома № 40, произошло ДТП в котором пострадал 13- летний ребенок-пассажир.

По предварительным данным, 49 летний водитель, управляя "Фольксвагеном", выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю Ситроен и столкнулся с ним.

- В ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Ситроен, который был пристегнут ремнем безопасности, что позволило избежать серьезных травм, - сообщили "КП-Кубань" в ОГИБДД УВД по Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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