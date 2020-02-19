2020-02-19T18:15:26+03:00
Происшествия

В Краснодаре в Чистяковской роще зарезали мужчину

От полученных ранений он скончался в больнице
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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В Чистяковской роще Краснодара в ночь на 13 февраля напали на 28-летнего мужчину. От полученных ножевых ранений он скончался в больнице скорой помощи 19 февраля. О трагедии сообщили коллеги погибшего.

В правоохранительных органах подтвердили этот факт, однако подробности преступления не раскрываются.

- В настоящее время по факту данного преступления возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Проводится необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В связи с наступившими последствиями (фактом смерти пострадавшего) будет принято процессуальное решение, - сообщил «КП-Кубань» руководитель пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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