2020-02-19T18:50:34+03:00
Общество

В Сочи застройщика приговорили к шести годам колонии

Мужчина продавал квартиры в многоквартином доме на участке для ИЖС
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Приговор в законную силу не вступилПриговор в законную силу не вступилФото: "КП" Архив
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В Хостинском районном суде вынесли приговор 57-летнему застройщику. Мужчину признали виновным в мошенничестве.

Суд установил, что в 2015-м году он продавал квартиры в многоквартирном доме на улице Гайдара в Дагомысе, который находился на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.

- Мужчина путем обмана завладел денежными средствами 20 граждан в общей сумме более 13 млн рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уже ранее судимого застройщика приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил. С целью возмещения причиненного ущерба на имущество осужденного наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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