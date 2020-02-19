В Сочи застройщика приговорили к шести годам колонии
В Хостинском районном суде вынесли приговор 57-летнему застройщику. Мужчину признали виновным в мошенничестве.
Суд установил, что в 2015-м году он продавал квартиры в многоквартирном доме на улице Гайдара в Дагомысе, который находился на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.
- Мужчина путем обмана завладел денежными средствами 20 граждан в общей сумме более 13 млн рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Уже ранее судимого застройщика приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил. С целью возмещения причиненного ущерба на имущество осужденного наложен арест.
ИСТОЧНИК KP.RU
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