В горбольнице Горячего Ключа отремонтировали педиатрическое отделение
В горбольнице Горячего Ключа отремонтировали педиатрическое отделение. Здесь был проделан огромный объем работ. Заменили инженерные коммуникации, полностью обновили коридоры и процедурные отделения, установили новую мебель и сантехнику.
- Теперь в отделении созданы все условия для маломобильных пациентов и оборудована игровая комната. В палатах установили кондиционеры и кварцевые лампы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Также в горбольнице ремонтируют инфекционное отделение, которое занимает отдельный корпус. Здесь уже обновляют первый этаж здания и благоустраивают прилегающую территорию.
ИСТОЧНИК KP.RU