20 Февр. 2020 2020-02-20T07:31:12+03:00

На это было выделено 10,1 миллионов рублей

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В горбольнице Горячего Ключа отремонтировали педиатрическое отделение. Здесь был проделан огромный объем работ. Заменили инженерные коммуникации, полностью обновили коридоры и процедурные отделения, установили новую мебель и сантехнику.

- Теперь в отделении созданы все условия для маломобильных пациентов и оборудована игровая комната. В палатах установили кондиционеры и кварцевые лампы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в горбольнице ремонтируют инфекционное отделение, которое занимает отдельный корпус. Здесь уже обновляют первый этаж здания и благоустраивают прилегающую территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU