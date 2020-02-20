2020-02-20T08:08:58+03:00
Общество

В Сочи открыли «Набережную Штеймана»

Также заслуженному агроному посвятят научно-практическую интернет-конференцию
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
Изменить размер текста:

Набережную на правом берегу реки Дагомыс в Сочи назвали в честь знаменитого чаевода, почетного жителя города и ветерана ВОВ Устима Штеймана. Здесь установили памятные стенды, а также провели чайные дегустации и тематические экскурсии.

- Право торжественно открыть территорию предоставили дочери известного чаевода Марине Ляшко и главе администрации Лазаревского района Олегу Бурлеву, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Также 21 февраля в 15:00 в музее истории города пройдет памятный вечер, который смогут посетить все желающие. Запланировано, что заслуженному агроному России посвятят научно-практическую интернет-конференцию. Она состоится в середине декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре мужчина представился садовником и обманул местного жителя на 10 тысяч рублей
Для районов Кубани закупят 26 модульных ФАПов
В Сочи открыли «Набережную Штеймана»
В горбольнице Горячего Ключа отремонтировали педиатрическое отделение
В центре Краснодара «Тойота» врезалась в «Датсун»
В Сочи застройщика приговорили к шести годам колонии
В Краснодаре в Чистяковской роще зарезали мужчину
Благотворительная акция ВТБ «Мир без слез» пройдет на Кубани в июле
В ДТП в Сочи пострадал 13-летний ребенок
Обнаружены документы 170 сочинцев, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны
На Кубани браконьеры избили инспекторов природного заказника
Новая программа лояльности банка РНКБ - ставкой по кредиту теперь управляет клиент
В Сочи Парке Змей Горыныч снова ждет гостей
В Краснодаре на станции Пашковской током убило женщину, залезавшую на цистерну
Пенсионерка погибла во время пожара в Сочи
31-летнего мужчину в берцах, потерявшегося под Новороссийском, нашли
Хуторской сквер, Мариинский и Николаевский бульвары: Краснодарцы выбрали зеленые зоны для благоустройства в 2021-м году
Из-за пожара в Сочи эвакуировано 37 жильцов пятиэтажки
В Краснодаре прошло очередное заседание по делу детского хирурга
На трассе Сочи-Адлер иномарка сбила пешехода
Пригородное сообщение откроется между Анапой и Керчью
В санатории Сочи 12-летняя девочка пыталась покончить с собой из-за неразделенной любви
На Кубани состоялось краевое первенство по баскетболу среди девушек
Праздник "Широкая Масленица" от Радио Дача!
В Армавире оштрафовали заведующую поликлиникой № 3
В Сочи пойман серийный похититель госномеров с автомобилей
В Северском районе задержали участкового, из-за которого в аварии погибла женщина
Прокуратура обнаружила в Сочи "блуждающий" земельный участок в тысячу квадратных метров
На Кубани неизвестные прострелили солнечные батареи, которые следили за уровнем воды в трех реках