В Сочи открыли «Набережную Штеймана»

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:08:58+03:00

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Набережную на правом берегу реки Дагомыс в Сочи назвали в честь знаменитого чаевода, почетного жителя города и ветерана ВОВ Устима Штеймана. Здесь установили памятные стенды, а также провели чайные дегустации и тематические экскурсии.

- Право торжественно открыть территорию предоставили дочери известного чаевода Марине Ляшко и главе администрации Лазаревского района Олегу Бурлеву, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Также 21 февраля в 15:00 в музее истории города пройдет памятный вечер, который смогут посетить все желающие. Запланировано, что заслуженному агроному России посвятят научно-практическую интернет-конференцию. Она состоится в середине декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU