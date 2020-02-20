В Сочи открыли «Набережную Штеймана»
Набережную на правом берегу реки Дагомыс в Сочи назвали в честь знаменитого чаевода, почетного жителя города и ветерана ВОВ Устима Штеймана. Здесь установили памятные стенды, а также провели чайные дегустации и тематические экскурсии.
- Право торжественно открыть территорию предоставили дочери известного чаевода Марине Ляшко и главе администрации Лазаревского района Олегу Бурлеву, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Также 21 февраля в 15:00 в музее истории города пройдет памятный вечер, который смогут посетить все желающие. Запланировано, что заслуженному агроному России посвятят научно-практическую интернет-конференцию. Она состоится в середине декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU