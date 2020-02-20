2020-02-20T08:58:10+03:00
Здоровье

Для районов Кубани закупят 26 модульных ФАПов

На это выделят более 110 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В этом году для районов Краснодарского края закупят 26 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. В них входит кабинет приема пациентов, процедурный и гинекологический кабинеты, помещение для персонала. На медучреждения выделят более 110 миллионов рублей

- В 2018 году открыли 11 модульных ФАПов, в 2019 году – 6. Все они оборудованы для жителей с ограниченными возможностями здоровья, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2020 году финансирование нацпроекта «Здравоохранение» было увеличено более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Теперь оно составляет около 7 миллиардов рублей.

Напомним, в горбольнице Горячего Ключа отремонтировали педиатрическое отделение. На это было выделено 10,1 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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