20 Февр. 2020 2020-02-20T09:03:27+03:00

В Краснодаре мужчина представился садовником и обманул местного жителя на 10 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

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В дежурную часть Краснодара обратился житель улицы Академика Сахарова. Он рассказал, что в Интернете нашел садовника. Мужчина связался со специалистом и договорился об оказании услуг.

Заказчик перевел на указанный садовником банковский счет более 10 тысяч рублей. В оговоренный срок мужчина не приехал, а после чего вообще перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции установили владелицу банковской карты. Женщина пояснила, что данная финансовая операция предназначалась для ее родственника. После этого задержали ранее судимого 36-летнего мужчину.

- В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU