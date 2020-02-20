2020-02-20T09:03:27+03:00
Происшествия

В Краснодаре мужчина представился садовником и обманул местного жителя на 10 тысяч рублей

Злоумышленник хотел таким способом подзаработать
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре мужчина представился садовником и обманул местного жителя на 10 тысяч рублейВ Краснодаре мужчина представился садовником и обманул местного жителя на 10 тысяч рублейФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В дежурную часть Краснодара обратился житель улицы Академика Сахарова. Он рассказал, что в Интернете нашел садовника. Мужчина связался со специалистом и договорился об оказании услуг.

Заказчик перевел на указанный садовником банковский счет более 10 тысяч рублей. В оговоренный срок мужчина не приехал, а после чего вообще перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции установили владелицу банковской карты. Женщина пояснила, что данная финансовая операция предназначалась для ее родственника. После этого задержали ранее судимого 36-летнего мужчину.

- В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» и «РТК - Сетевые технологии» проведут крупнейшую модернизацию региональных сетей передачи данных
В Краснодаре под ковш экскаватора попал торговый комплекс
Полиция в Сочи задержала наркокурьера с метилэфедроном
Набережная Лазаревского в Сочи ожидает начала реконструкции
В Мостовском районе открыли завод по производству сухих строительных смесей
«Мусорная» проблема на Кубани решается
В ночном клубе Краснодара мужчина сорвал с шеи гостя золотую цепочку
В Новороссийске продолжается ремонт дорог
Аэропорт Краснодара начал работать в обычном режиме
Краснодарская таможня возбудила дело о выводе за границу 292 миллионов рублей
Акция «Стена памяти» проходит в Краснодаре
Краснодарцы потратили на 20% больше на подарки любимым
В Сочи в ходе экскурсии расскажут о госпиталях времен Великой Отечественной войны