2020-02-20T09:23:19+03:00
Происшествия

Из-за тумана в Краснодаре три самолета направили на запасные аэродромы в Анапу, Ростов-на-Дону и Сочи

Также не могут вылететь четыре рейса
Александра ПОДУШКО
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Из-за тумана в Краснодаре три самолета направили на запасные аэродромы в Анапу, Ростов-на-Дону и СочиИз-за тумана в Краснодаре три самолета направили на запасные аэродромы в Анапу, Ростов-на-Дону и СочиФото: Архив "КП"
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В четверг, 20 февраля, из-за тумана в расписании аэропорта Краснодар произошли изменения.

По состоянию на 09:00 на вылет задержаны рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» в Москву, «Азимута» в Санкт-Петербург и «Ямала» в Надым.

Три самолета, которые следовали в краевую столицу, из-за погодных условий перенаправили на запасные аэродромы в Анапу, Ростов-на-Дону и Сочи. Это два воздушных судна авиакомпании «Азимут» - из Нижнекамска и Уфы и самолет авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга.

- С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний. Улучшение погодных условий ожидается после 10:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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