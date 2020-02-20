В Сочи в ДТП погиб водитель иномарки

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:21:51+03:00

Авария произошла на трассе в Красную Поляну

Изменить размер текста: A A

Автокатастрофа произошла вечером 19 февраля , в Адлерском районе, при выезде из тоннеля на дороге в Красную Поляну.

-Водитель управляя транспортным средством «Тойота» при движении совершил столкновение со стоящим на обочине автомобилем «Газель», - сообщили "КП-Кубань" в ОГИБДД УВД по городу Сочи.

В результате ДТП на месте погиб водитель иномарки. Обстоятельства произошедшего уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU