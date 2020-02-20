В Сочи в ДТП погиб водитель иномарки
Авария произошла на трассе в Красную Поляну
Фото ВК "ЧП Сочи"
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Автокатастрофа произошла вечером 19 февраля , в Адлерском районе, при выезде из тоннеля на дороге в Красную Поляну.
-Водитель управляя транспортным средством «Тойота» при движении совершил столкновение со стоящим на обочине автомобилем «Газель», - сообщили "КП-Кубань" в ОГИБДД УВД по городу Сочи.
В результате ДТП на месте погиб водитель иномарки. Обстоятельства произошедшего уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU