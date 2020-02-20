20 Февр. 2020 2020-02-20T09:36:36+03:00

В Краснодаре застройщики обманули дольщиков на 537 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

У мужчин не было необходимых документов на возведение многоэтажек

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В Краснодаре двое местных жителей, являясь индивидуальными предпринимателями, заключили предварительные договоры купли-продажи с гражданами. У мужчин не было необходимых документов на возведение многоэтажек.

- Обвиняемые получили деньги от участников долевого строительства, но не исполнили договорные обязательства. Сумма ущерба потерпевшим составила 537 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении двоих местных жителей в возрасте 41 года и 35 лет было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Мужчины скрылись от органов предварительного следствия на территории иностранного государства. Сейчас их экстрадиция в Россию невозможна из-за отсутствия между странами двухстороннего договора о выдаче.

ИСТОЧНИК KP.RU