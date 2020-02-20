2020-02-20T10:09:21+03:00
Происшествия

На Кубани в ДТП со школьным автобусом пострадали два человека

Им была оказана медицинская помощь
Александра ПОДУШКО
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Фото: прокуратуры краяФото: прокуратуры края
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В Тбилисском районе 20 февраля около 07:40 произошло ДТП с участием школьного автобуса, который перевозил 27 детей.

По предварительным данным, авария случилась на нерегулируемом перекрестке дороги Тбилисская – Нововладимирская. Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем. Это произошло из-за того, что водитель «ПАЗа» не предоставил преимущество другому авто.

В отношении мужчины был составлен административный протокол по ч. 2 ст.12.13 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству).

- В результате аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Им была оказана медицинская помощь. Школьники не пострадали, их доставили к месту обучения на дополнительном автобусе,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сотрудники прокуратуры по данному факту начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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