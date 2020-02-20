В Краснодаре в районе парка «Солнечный Остров» открылся новый пункт службы участковых

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:25:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В районе парка «Солнечный Остров» в Краснодаре заработал новый пункт службы участковых. Помещение площадью 87 квадратных метров предоставила администрация города.

- Здание полностью отремонтировали. Здесь уже установлена мебель и техника. В этом пункте будут работать 6 участковых уполномоченных полиции УВД Центрального округа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Скоро в Краснодаре появится еще один пункт полиции. Он будет находиться в Славянском микрорайоне по улице Западный Обход. Помещение уже готово, идет оформление документации. Но это не все, запланировано создание еще одного учреждения в микрорайоне Гидростроителей.

ИСТОЧНИК KP.RU