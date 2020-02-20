В аэропорту Краснодара из-за погодных условий уже задержаны пять рейсов

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:51:56+03:00

В аэропорту Краснодара из-за погодных условий задержано уже пять рейсов Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Туман в краевой столице по-прежнему не дает возобновить работу аэропорту. Пассажирам приходится ждать, когда улучшится погода.

По последним данным, задержаны 5 рейсов.

- Не могут вылететь самолеты авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» в Москву, «Азимута» в Санкт-Петербург и Ярославль и «Ямала» в Надым, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Ранее три рейса, следовавших в Краснодар были перенаправлены на запасные аэродромы в Анапу, Ростов-на-Дону и Сочи. Это самолеты авиакомпании «Азимут» - из Нижнекамска и Уфы и воздушное судно из Санкт-Петербурга.

С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний. Улучшение погодных условий ожидается после 11:00.

ВАЖНО!

Уточнить статус своего рейса можно на онлайн-табло аэропорта или в справочной службе по номеру +7 (800) 331-19-91.

ИСТОЧНИК KP.RU