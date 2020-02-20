В Новороссийске разыскивают 16-летнего Андрея Вершинина

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:33:11+03:00

В последний раз его видели 17 февраля, когда он шел на учебу

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 16-летнего Андрея Вершинина.

Рано утром 17 февраля парень вместе с матерью вышел из дома, который находится на улице Видова в Новороссийске. Он шел на учебу в специализированное учреждение. Но на улице Анапское шоссе подросток скрылся из поля зрения женщины.

О безвестном исчезновении сына женщина вскоре сообщила в полицию. С 17 февраля Андрей не выходил на связь, где он находится никто не знает.

На вид парню 16-17 лет, рост у него 165-170 сантиметров, он среднего телосложения. В день, когда он исчез, на нем была куртка темно-синего цвета, черные кроссовки, а также рюкзак.

- Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшего. После будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Если вы что-то знаете о месте нахождения Андрея Вершинина, сообщите об этом по телефонам: 8-988-364-63-33 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU