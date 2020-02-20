На Кубани после ДТП сгорела легковушка
19 февраля около 04:00 в районе 146-километра автодороги Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 33-летняя женщина за рулем «ВАЗ 2108» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась лоб в лоб с автомобилем «Лада Приора». За рулем авто находился 62-летний мужчина. От удара загорелась машина марки «ВАЗ 2108».
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Лады» с травмами была госпитализирована в больницу.
- Также выяснилось, что женщина водительское удостоверение не получала. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Напомним, На Кубани в ДТП со школьным автобусом пострадали два человека. Им была оказана медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU