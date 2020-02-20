На Кубани после ДТП сгорела легковушка

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:43:34+03:00

Водителя успели спасти, теперь она проходит лечение в больнице

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19 февраля около 04:00 в районе 146-километра автодороги Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 33-летняя женщина за рулем «ВАЗ 2108» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась лоб в лоб с автомобилем «Лада Приора». За рулем авто находился 62-летний мужчина. От удара загорелась машина марки «ВАЗ 2108».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Лады» с травмами была госпитализирована в больницу.

- Также выяснилось, что женщина водительское удостоверение не получала. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, На Кубани в ДТП со школьным автобусом пострадали два человека. Им была оказана медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU