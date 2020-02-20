В Краснодаре отключили светофоры на трех перекрестках

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:49:30+03:00

В городе продолжают менять опоры на более современные и переносить оборудование

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20 февраля временно отключили светофоры на пересечении улиц Промышленная и Базовская, Промышленная и Леваневского, Тургенева и Олимпийская. Они вновь начнут работать после 15:00.

- Ситуация с транспортными потоками на перекрестках находится под контролем сотрудников департамента транспорта и дорожного хозяйства. Также будут задействованы инспекторы отдельного батальона дорожно-постовой службы ГИБДД, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Специалисты меняют опоры на современные и переносят оборудование. Это делают для того, чтобы разместить на одной стойке светофоры как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Напомни. для районов Кубани закупят 26 модульных ФАПов. На это выделят более 110 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU