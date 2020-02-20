2020-02-20T11:49:30+03:00
Общество

В Краснодаре отключили светофоры на трех перекрестках

В городе продолжают менять опоры на более современные и переносить оборудование
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре отключили светофоры на трех перекресткахВ Краснодаре отключили светофоры на трех перекрестках
Изменить размер текста:

20 февраля временно отключили светофоры на пересечении улиц Промышленная и Базовская, Промышленная и Леваневского, Тургенева и Олимпийская. Они вновь начнут работать после 15:00.

- Ситуация с транспортными потоками на перекрестках находится под контролем сотрудников департамента транспорта и дорожного хозяйства. Также будут задействованы инспекторы отдельного батальона дорожно-постовой службы ГИБДД, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Специалисты меняют опоры на современные и переносят оборудование. Это делают для того, чтобы разместить на одной стойке светофоры как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Напомни. для районов Кубани закупят 26 модульных ФАПов. На это выделят более 110 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» и «РТК - Сетевые технологии» проведут крупнейшую модернизацию региональных сетей передачи данных
В Краснодаре под ковш экскаватора попал торговый комплекс
Полиция в Сочи задержала наркокурьера с метилэфедроном
Набережная Лазаревского в Сочи ожидает начала реконструкции
В Мостовском районе открыли завод по производству сухих строительных смесей
«Мусорная» проблема на Кубани решается
В ночном клубе Краснодара мужчина сорвал с шеи гостя золотую цепочку
В Новороссийске продолжается ремонт дорог
Аэропорт Краснодара начал работать в обычном режиме
Краснодарская таможня возбудила дело о выводе за границу 292 миллионов рублей
Акция «Стена памяти» проходит в Краснодаре
Краснодарцы потратили на 20% больше на подарки любимым
В Сочи в ходе экскурсии расскажут о госпиталях времен Великой Отечественной войны