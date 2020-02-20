20 Февр. 2020 2020-02-20T12:18:11+03:00

В Новороссийске женщина, которая попалась на мошенничестве, пойдет под суд Фото: Архив "КП"

За 5,5 миллионов рублей она пообещала местному жителю решить вопрос с гостиницей

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В Новороссийске женщина, обвиняемая в покушении на мошенничество, пойдет под суд. Следствием была собрана достаточная доказательственная база. Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 42-летний мужчина нашел объявление о продаже недвижимости на улице Колхозной в Геленджике. Он хотел приобрести здание и открыть в нем гостиницу. Но вскоре узнал, что это не возможно. Тогда мужчина связался с 49-летней жительницей Анапы, которая якобы работает юристом. Женщина пообещала оказать содействие за 5,5 миллиона рублей.

- Мужчина, заподозрив неладное, обратился в правоохранительные органы.5 ноября 2019 года в одном из кафе Новороссийска фигурантка встретилась с заявителем и получила от последнего деньги. После была задержана оперативными сотрудниками ФСБ на Кубани, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Напомним, в Новороссийске уже другая лжеюрист также попалась на мошенничестве. За 500 тысяч она обещала оказать содействие местному жителю.

ИСТОЧНИК KP.RU