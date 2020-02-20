2020-02-20T12:26:02+03:00
Общество

В Сочи в ходе экскурсии расскажут о госпиталях времен Великой Отечественной войны

Предполагается сделать маршрут постоянным для туристов
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Мемориал "Подвиг во имя жизни" Фото МКУ "Агентство Инком"Мемориал "Подвиг во имя жизни" Фото МКУ "Агентство Инком"
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Инициаторами экскурсионной акции «Сочи-город госпиталь, город мира» является клуб «Эрудит», объединяющий свыше 100 сочинских экскурсоводов, а также 10 крупных экскурсионных бюро курорта.

В период с 25 февраля по 9 мая трижды в неделю во всех районах города Сочи будут проходить бесплатные экскурсии по объектам и санаториям, где в годы Великой Отечественной войны располагались госпитали.

Их участниками станут школьники и студенты, представители общественных организаций, ветераны и военнослужащие, малообеспеченные семьи.

-Летом эти экскурсии будут проводиться для туристов на общих основаниях. Планируется, что в 2020 году их участниками станут до 75-ти тысяч человек, -говорится в сообщении пресс-службы мэрии Сочи.

В годы Великой Отечественной войны на базе сочинских здравниц работало 111 госпиталей с общей ёмкостью более 20-ти тысяч коек.

В госпиталях Сочи поставили на ноги и вернули в строй около 400 тысяч советских солдат и офицеров.

За этот подвиг курорт был награждён орденом Отечественной войны Первой степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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