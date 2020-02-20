В Сочи в ходе экскурсии расскажут о госпиталях времен Великой Отечественной войны
Инициаторами экскурсионной акции «Сочи-город госпиталь, город мира» является клуб «Эрудит», объединяющий свыше 100 сочинских экскурсоводов, а также 10 крупных экскурсионных бюро курорта.
В период с 25 февраля по 9 мая трижды в неделю во всех районах города Сочи будут проходить бесплатные экскурсии по объектам и санаториям, где в годы Великой Отечественной войны располагались госпитали.
Их участниками станут школьники и студенты, представители общественных организаций, ветераны и военнослужащие, малообеспеченные семьи.
-Летом эти экскурсии будут проводиться для туристов на общих основаниях. Планируется, что в 2020 году их участниками станут до 75-ти тысяч человек, -говорится в сообщении пресс-службы мэрии Сочи.
В годы Великой Отечественной войны на базе сочинских здравниц работало 111 госпиталей с общей ёмкостью более 20-ти тысяч коек.
В госпиталях Сочи поставили на ноги и вернули в строй около 400 тысяч советских солдат и офицеров.
За этот подвиг курорт был награждён орденом Отечественной войны Первой степени.
ИСТОЧНИК KP.RU