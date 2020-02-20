Краснодарцы потратили на 20% больше на подарки любимым

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:33:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Общая сумма покупок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 1,2 раза, до 7 млн рублей, а количество операций выросло на 10% – до 9 тыс. шт. Наибольший рост - в два раза - зафиксирован в магазинах сувениров и подарков.

Больше всего – 4,5 млн рублей – кубанцы потратили в ресторанах, всего там было совершено 6,6 тысячи транзакций. Объем операций увеличился на 12%.

На втором месте по объему праздничных трат - магазины цветов, где потрачено более 3,5 млн рублей. Средний счет за один букет достиг 1700 рублей. Это почти в два раза больше, чем годом ранее.

В сувенирных магазинах пользователи банковских карт потратили свыше 160 тыс. рублей (двукратный рост), в барах и клубах - 136 тыс. рублей. Средний чек в данной категории составил 740 рублей.

- В этом году транзакционная активность россиян в периоды крупных праздников значительно превышает прошлогодние показатели, и минувшая дата 14 февраля продолжила этот тренд. Отмечу, что в этом году средний чек в наиболее востребованных точках продаж остался примерно на уровне прошлого года, в то время как общий оборот вырос. Это доказывает, что все больше клиентов используют банковские карты даже при оплате не самых крупных покупок. Причем тенденция характерна не только для Москвы и Санкт-Петербурга, где транзакционная активность традиционно выше, но и для других регионов нашей страны, - отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.