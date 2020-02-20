20 Февр. 2020 2020-02-20T12:37:19+03:00

Рассказать о своих родственниках-фронтовиках может каждый житель краевого центра

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Акция «Стена памяти» проходит в Краснодаре с 2016 года. Документы и фотографии своих близких присылают сотни местных жителей.

- Традиционно, 9 Мая, на экране Главной городской площади пройдет трансляция документальных кадров, фотографий участников ВОВ. Там будет указана их история подвига, а также продемонстрируют письма с фронта и наградные листы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Рассказать о своих родственниках-фронтовиках может каждый житель краевого центра. Для участия необходимо до 27 апреля прислать на электронный адрес tasyakos@mail.ru снимки участников ВОВ. Также указать краткую биографию и написать даты призыва на фронт, название воинского подразделения.

ИСТОЧНИК KP.RU