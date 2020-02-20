Акция «Стена памяти» проходит в Краснодаре
Акция «Стена памяти» проходит в Краснодаре с 2016 года. Документы и фотографии своих близких присылают сотни местных жителей.
- Традиционно, 9 Мая, на экране Главной городской площади пройдет трансляция документальных кадров, фотографий участников ВОВ. Там будет указана их история подвига, а также продемонстрируют письма с фронта и наградные листы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Рассказать о своих родственниках-фронтовиках может каждый житель краевого центра. Для участия необходимо до 27 апреля прислать на электронный адрес tasyakos@mail.ru снимки участников ВОВ. Также указать краткую биографию и написать даты призыва на фронт, название воинского подразделения.
ИСТОЧНИК KP.RU