Краснодарская таможня возбудила дело о выводе за границу 292 миллионов рублей
Сотрудники таможни провели проверку. Они выявили нарушение требований валютного законодательства РФ одним из участников внешнеэкономической деятельности.
Он заключил импортный контракт с фирмой, зарегистрированной в Китае. Товары на сумму более 4,3 миллионов долларов США в Россию не были ввезены. Деньги также не вернули.
Участник внешнеэкономической деятельности не позаботился о том, чтобы получить обратно средства. Сумма в эквиваленте составила свыше 292 миллионов рублей.
- Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства). Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарской таможни.
ИСТОЧНИК KP.RU