Краснодарская таможня возбудила дело о выводе за границу 292 миллионов рублей

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:49:18+03:00

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Сотрудники таможни провели проверку. Они выявили нарушение требований валютного законодательства РФ одним из участников внешнеэкономической деятельности.

Он заключил импортный контракт с фирмой, зарегистрированной в Китае. Товары на сумму более 4,3 миллионов долларов США в Россию не были ввезены. Деньги также не вернули.

Участник внешнеэкономической деятельности не позаботился о том, чтобы получить обратно средства. Сумма в эквиваленте составила свыше 292 миллионов рублей.

- Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства). Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарской таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU