Аэропорт Краснодара начал работать в обычном режиме
Утренний туман в Краснодаре внес коррективы в работу аэропорта. Пассажирам приходилось ждать, когда улучшится погода. И вот, по данным пресс-службы воздушной гавани на 12:30, аэропорт приступил к обслуживанию самолетов.
Были задержаны 8 рейсов. Это воздушные судна авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines в Москву, «Азимута» в Санкт-Петербург и Ярославль, а также «Ямала» в Надым.
Как сообщалось ранее, три самолета, следовавших в Краснодар были перенаправлены на запасные аэродромы в Анапу, Ростов-на-Дону и Сочи.
- Все службы, задействованные в обслуживании пассажиров, усилены дополнительным персоналом. Работают представители авиакомпаний, - добавили в пресс-службе аэропорта Краснодар.
ИСТОЧНИК KP.RU