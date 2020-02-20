Аэропорт Краснодара начал работать в обычном режиме

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:35:07+03:00

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Утренний туман в Краснодаре внес коррективы в работу аэропорта. Пассажирам приходилось ждать, когда улучшится погода. И вот, по данным пресс-службы воздушной гавани на 12:30, аэропорт приступил к обслуживанию самолетов.

Были задержаны 8 рейсов. Это воздушные судна авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines в Москву, «Азимута» в Санкт-Петербург и Ярославль, а также «Ямала» в Надым.

Как сообщалось ранее, три самолета, следовавших в Краснодар были перенаправлены на запасные аэродромы в Анапу, Ростов-на-Дону и Сочи.

- Все службы, задействованные в обслуживании пассажиров, усилены дополнительным персоналом. Работают представители авиакомпаний, - добавили в пресс-службе аэропорта Краснодар.

ИСТОЧНИК KP.RU