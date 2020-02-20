В Новороссийске продолжается ремонт дорог

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:23:35+03:00

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Ремонт улиц Новороссийска проинспектировали руководители служб, представители подрядной организации. Работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идут по графику. 20 процентов уже выполнено.

- Так, на улице Жуковского уже наносят выравнивающий слой. На Кирова устанавливают бордюры. На Краснодарской наметили местоположение будущих «карманов», согласованных со специалистами отдела ГИБДД, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Комиссия была на улицах Карла Маркса и Мира. Здесь согласовывали сроки выполнения работ с коммунальными службами. Сейчас МУП «Водоканал» ведет масштабную работу на Мира по замене труб. После этого на участок улицы заступят дорожные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU