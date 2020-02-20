2020-02-20T13:23:35+03:00
Общество

В Новороссийске продолжается ремонт дорог

Нацпроект реализован на 20 процентов
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Ремонт улиц Новороссийска проинспектировали руководители служб, представители подрядной организации. Работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идут по графику. 20 процентов уже выполнено.

- Так, на улице Жуковского уже наносят выравнивающий слой. На Кирова устанавливают бордюры. На Краснодарской наметили местоположение будущих «карманов», согласованных со специалистами отдела ГИБДД, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Комиссия была на улицах Карла Маркса и Мира. Здесь согласовывали сроки выполнения работ с коммунальными службами. Сейчас МУП «Водоканал» ведет масштабную работу на Мира по замене труб. После этого на участок улицы заступят дорожные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» и «РТК - Сетевые технологии» проведут крупнейшую модернизацию региональных сетей передачи данных
В Краснодаре под ковш экскаватора попал торговый комплекс
Полиция в Сочи задержала наркокурьера с метилэфедроном
Набережная Лазаревского в Сочи ожидает начала реконструкции
В Мостовском районе открыли завод по производству сухих строительных смесей
«Мусорная» проблема на Кубани решается
В ночном клубе Краснодара мужчина сорвал с шеи гостя золотую цепочку
В Новороссийске продолжается ремонт дорог
Аэропорт Краснодара начал работать в обычном режиме
Краснодарская таможня возбудила дело о выводе за границу 292 миллионов рублей
Акция «Стена памяти» проходит в Краснодаре
Краснодарцы потратили на 20% больше на подарки любимым
В Сочи в ходе экскурсии расскажут о госпиталях времен Великой Отечественной войны