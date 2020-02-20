В Новороссийске продолжается ремонт дорог
Ремонт улиц Новороссийска проинспектировали руководители служб, представители подрядной организации. Работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идут по графику. 20 процентов уже выполнено.
- Так, на улице Жуковского уже наносят выравнивающий слой. На Кирова устанавливают бордюры. На Краснодарской наметили местоположение будущих «карманов», согласованных со специалистами отдела ГИБДД, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Комиссия была на улицах Карла Маркса и Мира. Здесь согласовывали сроки выполнения работ с коммунальными службами. Сейчас МУП «Водоканал» ведет масштабную работу на Мира по замене труб. После этого на участок улицы заступят дорожные службы.
ИСТОЧНИК KP.RU