2020-02-20T13:42:54+03:00
Происшествия

В ночном клубе Краснодара мужчина сорвал с шеи гостя золотую цепочку

Ущерб составил 30 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: УМВД по КраснодаруФото: УМВД по Краснодару
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В Краснодаре у посетителя ночного клуба, расположенного на улице Красноармейской, украли золотую цепочку стоимостью 30 тысяч рублей. Об этом мужчина заявил в полицию.

По камерам установили, что украшение сорвал с шеи другой посетитель заведения. Преступление он совершил, находясь на танцполе. Ранее судимого за кражи 22-летнего местного жителя задержали.

Он рассказал, что похищенное продал случайному прохожему за 10 тысяч рублей, которые уже потратил.

- В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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