2020-02-20T15:00:39+03:00
Общество

«Мусорная» проблема на Кубани решается

На полигоне в Белореченском районе устраняют выявленные нарушения
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Полигон в Белореченском районеПолигон в Белореченском районе
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Суд приостановил работу полигона ТКО в Белореченском районе до 10 марта. Причиной тому стали многочисленные нарушения в его работе, которые выявила комиссия, созданная по поручению губернатора после обращений местных жителей. Директора компании уволили. Проблемы на полигоне устраняются.

- Для санитарной уборки территорий муниципальных образований, включенных в состав Белореченской зоны, а именно: Сочи, Горячий Ключ, Туапинский, Апшеронский и Белореченский районы, будут использоваться площадки временного накопления отходов. Санитарное состояние территорий находится на постоянном контроле глав муниципальных образований и министерства ТЭК И ЖКХ Краснодарского края, - рассказали «КП-Кубань» в профильном министерстве.

Между тем компания АО «Крайжилкомресурс», которая отвечает за работу белореченского полигона, максимально оперативно устраняет все нарушения, чтобы объект вновь начал функционировать, соблюдая все нормы. Эту работу также контролирует министерство ТЭК и ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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