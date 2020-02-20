20 Февр. 2020 2020-02-20T13:55:13+03:00

Объем инвестиций составил 160 миллионов рублей

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В Мостовском районе открыли завод по производству сухих строительных смесей. Инвестор реконструировал существующие помещения, закупил и установил новое оборудование, провел пусконаладочные работы.

На строительство было затрачено 160 миллионов рублей. Появилось 48 рабочих мест.

Завод выпускает высокотехнологичное гипсовое вяжущее. Полностью реализовать проект по производству сухих строительных смесей планируется к концу 2022 года.

- Также ведется разработка месторождения гипсового камня в станице Бесленеевская Мостовского района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU