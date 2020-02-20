2020-02-20T13:55:13+03:00
Общество

В Мостовском районе открыли завод по производству сухих строительных смесей

Объем инвестиций составил 160 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Мостовском районе открыли завод по производству сухих строительных смесей. Инвестор реконструировал существующие помещения, закупил и установил новое оборудование, провел пусконаладочные работы.

На строительство было затрачено 160 миллионов рублей. Появилось 48 рабочих мест.

Завод выпускает высокотехнологичное гипсовое вяжущее. Полностью реализовать проект по производству сухих строительных смесей планируется к концу 2022 года.

- Также ведется разработка месторождения гипсового камня в станице Бесленеевская Мостовского района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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