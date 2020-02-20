2020-02-20T14:08:47+03:00
Общество

Набережная Лазаревского в Сочи ожидает начала реконструкции

Проект презентован на заседании общественного совета при главе города
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».
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На курорте идет большая работа по благоустройству общественных территорий. На днях в Сочи уже был представлен проект реконструкции набережной в Центральном районе от Кавказской Ривьеры до цирка.

-Мы разработали аналогичную концепцию и по набережной в микрорайоне Лазаревском. Это масштабная программа, реализация которой кардинально изменит внешний облик курорта в целом, - подчеркнул Алексей Копайгородский.

Согласно проекту, на набережной появятся уличные арт-объекты, велодорожки, новое ограждение, современные модульные скамейки, дополнительные двухуровневые светильники и зелёные насаждения.

На пляже «Гренада» планируется снести часть строения причала. Это позволит расширить пешеходную зону, протяженность которой вырастет до 3 километров.

На набережной планируют разместить более 250-ти объектов благоустройства. Здесь появятся фонтаны и фотозоны, а на площади в 10 тысяч квадратных метров полностью заменят тротуар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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