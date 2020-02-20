Полиция в Сочи задержала наркокурьера с метилэфедроном
Полицейские в центре Сочи ночью остановили для проверки документов молодого человека, который вызвал подозрение у патрульных.
У 26 - летнего приезхего из Карелии они обнаружили и изъяли 17 полимерных свертков. Экспертиз а показала наличие в пакетах синтетического наркотика -метилэфедрона массой около 10 граммов.
Подозреваемый пояснил, что собирался сбыть наркотики в Сочи, разложив дозы по тайникам.
В отношении подозреваемого следственным подразделением УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ.
- Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали "КП-Кубань" в правоохранительных органах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU