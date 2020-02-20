В Краснодаре под ковш экскаватора попал торговый комплекс

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:40:05+03:00

Как оказалось, он был построен без разрешений

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Ряд из семнадцати торговых ларьков по улице Светлой, что в поселке Знаменском, власти Краснодара решили снести. Как стало известно после проверки, комплекс площадью более 700 квадратов был построен без соответствующих разрешений, кроме этого при строительстве были нарушены градостроительные нормы.

- Два земельных участка, на которых стояло это сооружение, предназначены для строительства жилья. Суд постановил снести объект, однако собственник не выполнил это решение, приходится демонтировать собственными силами, - заявил начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий.

Суд постановил снести объект. Фото: администрация Краснодара.

Владельца торгового комплекса ждет еще и штраф – 355 тысяч рублей (за неисполнение судебного постановления). Снести постройку планируют к середине следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU