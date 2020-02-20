2020-02-20T15:56:25+03:00
Общество

Мэр Краснодара об обновлении общественного транспорта: «Это самые масштабные закупки за последние 40 лет»

Новые троллейбусы свяжут парк «Краснодар» с центром города
Виталий КАРНАУХ
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Вскоре ЗСК рассмотрит возможность дополнительного финансирования на закупку новых транспортных средств.Вскоре ЗСК рассмотрит возможность дополнительного финансирования на закупку новых транспортных средств.Фото: Виталий КАРНАУХ
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О новых возможностях говорили на рабочей встрече депутатов ЗСК, городской Думы и мэрии Краснодара. Глава краевого парламента Юрий Бурлачко высоко оценил схему сотрудничества друг с другом.

- Такой формат эффективен. Мы совместно определили список социально-значимых городских объектов, которые нуждаются в финансировании, - заявил спикер ЗСК.

Отдельное внимание на встрече уделили развитию общественного транспорта, обновлению подвижного состава трамваев и троллейбусов.

— Это самые масштабные закупки за последние 40 лет. В 2019 г. закупили 35 новых трамваев и 12 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Уже объявили закупку основной партии из 56 трамваев на 2020-2021 гг., - сказал мэр города Евгений Первышов.

Нынешний круглый стол стал четвертым. Фото: администрация Краснодара.

Нынешний круглый стол стал четвертым. Фото: администрация Краснодара.

Вскоре ЗСК рассмотрит возможность дополнительного финансирования на закупку новых транспортных средств. Новые троллейбусы будут ходить по тем маршрутам, где нет контактной сети. Они свяжут район центр города с районом улицы Восточно-Кругликовской.

Стоит отметить, что встречи в подобном формате в заксобрании региона совместно с мэрией и депутатами Гордумы проходят часто. Нынешний круглый стол стал четвертым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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