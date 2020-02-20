2020-02-20T15:41:08+03:00
Общество

На баланс городского МУПа в Сочи передают 350 километров ливневых сетей

В Сочи намерены решить старую проблему подтоплений
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».
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В Сочи расположены около 900 км ливневых сетей, но на балансе городского МУП "Водосток" находится лишь 200 км. из них. Еще 350 км бесхозных сетей ливневой канализации во всех районах города будут переданы на обслуживание предприятию в этом году.

Главная задача - водоотведение поверхностных сточных вод в традиционных зонах подтоплений.

В 2020 году планируется выполнить проект и войти в краевую программу финансирования, с помощью которой будут выполнены работы по перекладке коллектора, что позволит полностью решить многолетнюю проблему ставшего уже знаменитым участка в районе торгового квартала «Фара».

-Кроме того, в связи с ужесточением экологических требований мы планируем запроектировать очистные сооружения в Лазаревском районе, которые позволят очистить ливневую воду, попадающую в Чёрное море, - рассказал "КП-Кубань" директор МУП г. Сочи «Водосток» Владимир Нестеренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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