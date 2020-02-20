2,6 млрд рублей выделят власти региона на детский отдых

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:29:20+03:00

Деньги направят на получение путевок в лагеря и санатории

Изменить размер текста: A A

В 2020-м году на детский отдых направят на 380 млн рублей больше, чем в предыдущем. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

- Кубань является главным курортом страны. Чтобы к нам приехало большее количество детей, мы увеличили финансирование оздоровительной кампании до 2,6 млрд рублей. Это позволит приобрести большее количество путевок детям, также компенсировать затраты родителей, - заявил губернатор.

Глава администрации отметил, что важной курортной отраслью в регионе является бальнеолечение. Оно подразумевает лечение с помощью минеральных вод. По словам Кондратьева, это направление на Кубани новое.

Всего же в Краснодарском крае ежегодно отдыхают около 770 тысяч ребят, больше 600 тысяч из которых – местные.

ИСТОЧНИК KP.RU