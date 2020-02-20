ВТБ обеспечил переводы на 30 млрд рублей в рамках СБП

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:31:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Банк является активным участником СБП, занимая треть от общего объема переводов. Большую часть операций - свыше 60% - занимают входящие платежи. Чаще всего в ВТБ переводят клиенты Альфа-Банка, Тинькофф Банка и ПСБ.

В настоящее время доля ВТБ превышает 35% от общего оборота операций по системе. Ежемесячный темп прироста платежей составляет 30%. К настоящему моменту число уникальных клиентов ВТБ в рамках сервиса достиг 385 тысяч, которые совершили более 3,7 млн переводов. Средний размер исходящего перевода составляет 6 тыс. руб., входящего - 11 тыс. руб. Значительную долю переводов - порядка 60% - составляют платежи на сумму до 3000 руб.

В течение первого квартала 2020 г. ВТБ сохраняет для своих клиентов бесплатный тариф за переводы в рамках СБП, что повышает доступность и привлекательность платежного сервиса для клиентов.

- Сервис быстрых платежей становится все более заметной альтернативой P2P-переводам, общий оборот входящих и исходящих платежей в целом по системе, по данным ЦБ РФ, уже достигает 80 млрд рублей. ВТБ является крупнейшим игроком в рамках данного проекта: мы занимаем треть от общего объема всех переводов, ежемесячно к сервису подключается 65 тыс. наших уникальных клиентов. Все чаще они совершают операции на небольшую сумму, что доказывает востребованность СБП для повседневных платежей. Уверен, что 2020 г. станет прорывным для этого проекта в России, - комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.