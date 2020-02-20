Кубанские дети пойдут на работу этим летом

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:00:39+03:00

Тема трудоустройства школьников – в приоритете у кубанских властей. Фото: администрация региона.

Власти считают, что это избавит их от преступности

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В краевой столице прошло заседание по теме летней оздоровительной кампании. Вице-губернатор Кубани Анна Минькова заявила, что в планах у региона предоставить места для работы 23 тысячам подросткам.

Направления на трудоустройство дети будут получать в районных центрах занятости. Кроме этого, к заработной плате от направляющей стороны будет дополнительная надбавка в размере 2250 рублей. На эти цели из бюджета региона выделили 25 миллионов рублей.

- В некоторых муниципалитетах уже предусмотрены суммы для создания рабочих мест, их смогут занять 6,5 тысячи подростков, - заявил министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша.

До 1 апреля все потенциальные работодатели обязаны проинформировать министерство о готовности принять подростков. Вице-губернатор Минькова заявила, что тема трудоустройства школьников – в приоритете у кубанских властей.

- Создание рабочих мест для подростков – одно из важнейших направлений работы соцблока. Занятость напрямую влияет на уровень подростковой преступности, - заключила замгубернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU