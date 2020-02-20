Кубанские дети пойдут на работу этим летом
В краевой столице прошло заседание по теме летней оздоровительной кампании. Вице-губернатор Кубани Анна Минькова заявила, что в планах у региона предоставить места для работы 23 тысячам подросткам.
Направления на трудоустройство дети будут получать в районных центрах занятости. Кроме этого, к заработной плате от направляющей стороны будет дополнительная надбавка в размере 2250 рублей. На эти цели из бюджета региона выделили 25 миллионов рублей.
- В некоторых муниципалитетах уже предусмотрены суммы для создания рабочих мест, их смогут занять 6,5 тысячи подростков, - заявил министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша.
До 1 апреля все потенциальные работодатели обязаны проинформировать министерство о готовности принять подростков. Вице-губернатор Минькова заявила, что тема трудоустройства школьников – в приоритете у кубанских властей.
- Создание рабочих мест для подростков – одно из важнейших направлений работы соцблока. Занятость напрямую влияет на уровень подростковой преступности, - заключила замгубернатора.
ИСТОЧНИК KP.RU