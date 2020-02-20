Автора речи о «бомжах-ветеранах» в Сочи заподозрили в связях с сектой

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:33:55+03:00

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Редактор издания «Президент» Сергей Комков, ставший известным после выступления на пресс-конференции Владимира Путина, оказывал активную поддержку «Саентологической церкви Москвы».

Об этом рассказал сочинский журналист Андрей Ратьков, который проводит собственное расследование резонансного заявления Сергея Комкова о том, что «ветераны в Сочи живут как бомжи натуральные». После этого на курорте прошли многочисленные проверки, факты подтверждения не нашли.

Андрей Ратьков обратил внимание на то, что Комков представился президенту руководителем давно закрытого как юрлицо «Фонда образования», предъявляет дипломы и научные степени странных академий и показывает давно просроченное удостоверение с выборов, сообщает ЯСНО. Все эти обстоятельства не мешают ему оставаться на плаву.

По словам журналиста, у него есть сведения о связях Сергея Комкова с «Саентологической церковью Москвы», которую ликвидировали решением суда в 2015-м году. В качестве доказательств опубликованы фотографии Сергея Комкова с членами организации саентологов на различных мероприятиях, а также известно, что он был соавтором письма к депутату Госдумы Олегу Смолину с аргументами в защиту Саентологической церкви.

- Не берусь судить, адептом какого уровня в организации саентологов является Сергей Константинович Комков и является ли он вообще участником этого культа. Мне хочется верить, что это был лишь загадочный вираж в его противоречивой, по моему мнению, общественной карьере, - отмечает Андрей Ратьков.

Напомним, что ранее сочинский журналист Андрей Ратьков рассказал, что после публикаций о проверке озвученных Комковым заявлений о «бомжах-ветеранах», в его адрес поступили письмо и звонок с угрозами от человека, представившегося главредом газеты «Президент» Сергеем Комковым.

ИСТОЧНИК KP.RU