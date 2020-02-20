В Белореченском районе массажиста подозревают в насильственных действиях над 5-летним ребенком

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:27:15+03:00

Местные жители говорят, что массажист всегда был востребован и никогда не занимался подобными вещами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Как стало известно «КП»-Кубань», житель Белореченска подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетнего. 42-летний мужчина проживает в поселке Восточном. По версии следствия, подозреваемый оказывал услуги массажа на дому. 17 февраля местная жительница привела к массажисту своего пятилетнего сына. Во время сеанса массажа, когда мать вышла на улицу, злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера. Когда женщина вернулась, мальчик сразу же рассказал ей о произошедшем. Мама ребенка обратилась в правоохранительные органы.

- В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - пояснили «КП» в пресс-службе СУ СК по краю.

Однако местные жители говорят, что массажист всегда был востребован и никогда не занимался подобными вещами.

- Мой ребенок был у него на приеме 2 года назад. Ни я, ни сын ничего странного не заметили. В комнате есть диванчик, на котором сидели и ждали своей очереди. Меня ни разу не просили выйти, подождать на улице. Мы мирно разговаривали, пока шел массаж. Причем диван стоит прямо напротив его рабочего стола, - рассказала корреспонденту «КП»-Кубань» местная жительница Виолетта.

ИСТОЧНИК KP.RU