В Белореченском районе массажиста подозревают в насильственных действиях над 5-летним ребенком
Как стало известно «КП»-Кубань», житель Белореченска подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетнего. 42-летний мужчина проживает в поселке Восточном. По версии следствия, подозреваемый оказывал услуги массажа на дому. 17 февраля местная жительница привела к массажисту своего пятилетнего сына. Во время сеанса массажа, когда мать вышла на улицу, злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера. Когда женщина вернулась, мальчик сразу же рассказал ей о произошедшем. Мама ребенка обратилась в правоохранительные органы.
- В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - пояснили «КП» в пресс-службе СУ СК по краю.
Однако местные жители говорят, что массажист всегда был востребован и никогда не занимался подобными вещами.
- Мой ребенок был у него на приеме 2 года назад. Ни я, ни сын ничего странного не заметили. В комнате есть диванчик, на котором сидели и ждали своей очереди. Меня ни разу не просили выйти, подождать на улице. Мы мирно разговаривали, пока шел массаж. Причем диван стоит прямо напротив его рабочего стола, - рассказала корреспонденту «КП»-Кубань» местная жительница Виолетта.
ИСТОЧНИК KP.RU