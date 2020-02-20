В Тимашевском районе открыли памятник писателю Федору Крюкову

20 Февр. 2020 2020-02-20T21:26:37+03:00

Знаменитый казачий писатель оставил после себя четыре тома рассказов о жизни донских казаков. Фото: Елена Звонова.

Известный литератор умер от тифа в хуторе Незаймановском 100 лет назад

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Ему приписывали авторство «Тихого Дона», однако в славе Михаила Шолохова Федор Крюков не нуждался. Он также увлекался темой казачества, был общественным деятелем. Во времена Первой мировой служил в санотряде. Описал быт военных санинструкторов. А в Гражданскую войну яро поддерживал Белое движение. В 1920-м отступал с Донской армией к Новороссийску.

На кубанской земле известный писатель заболел тифом. Однако смерть его таинственна и не разгадана до сих пор. Но официально считается, что Крюков умер 20 февраля 1920 года в хуторе Незаймановском, где и был похоронен за оградой церковного кладбища. Точное место погребения до сих пор не установлено.

20 февраля 2020-го года в хуторском парке жители Тимашевского района открыли памятный знак.

- Для нас это событие знаковое, - говорит «КП»-Кубань» глава муниципалитета Андрей Палий. – И знакомство с личностью Федора Крюкова только начинается. Он оставил потомкам столько тайн, которые до сих пор не дают спокойно спать историкам, литературоведам, читателям и журналистам. В том числе и тимашевцам.

20 февраля 2020-го года в хуторском парке жители Тимашевского района открыли памятный знак. Фото: Елена Звонова.

Знаменитый казачий писатель оставил после себя четыре тома рассказов о жизни донских казаков, событиях Первой мировой и Гражданской войн. Представители Благотворительного фонда сохранения творческого наследия Федора Крюкова подарили библиотеке хутора Незаймановского том с произведениями писателя.

- Многие казаки покинули Родину навсегда и умерли в чужих землях. Об этом надо помнить, - сказал на открытии памятника известный кубанский писатель Виктор Лихоносов.

ИСТОЧНИК KP.RU