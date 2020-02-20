Гендиректор «Россети Кубань» Сергей Сергеев встретился с журналистами ведущих СМИ Кубани и Адыгеи

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:39:42+03:00

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Сегодня в исполнительном аппарате компании «Россети Кубань» состоялась пресс-конференция главы энергокомпании Сергея Сергеева с участиемжурналистов ведущих краевых изданий Краснодарского края и Республики Адыгея. Встреча была посвященавопросам развития электросетевого комплекса региона и цифровизации сетей.

Обращаясь к журналистам,Сергей Сергеевотметил, что прошлый год для компании был отмечен участием в реализации крупных федеральных проектов, строительством новых подстанций и линий, вводом новых энергомощностей, а также переходом на новый бренд «Россети Кубань».

–Мы являемся крупнейшей электросетевой компанией юга России и осознаем ответственность перед регионом, экономикой, бизнесом, потребителями по обеспечению надежности и качества наших услуг. В 2019 году предприятие «Кубаньэнерго» отметило 75-летие – это знаковая дата в истории региональной энергетики и истории края, – подчеркнул глава «Россети Кубань».

Среди ключевых тем, которые были затронуты на пресс-конференции – инвестиции в электроэнергетику, переход сетей на «цифру», внедрение «умных» счетчиков и другие.

Так, инвестиции в развитие энергокомплексав 2019 году составили 5,5 млрд рублей, было построено почти 800 км линий. Среди наиболее крупных и значимых объектов – подстанция 220 кВ «Порт» на Тамани, реконструкция подстанций 110 кВ «Северная», «Лорис» и «ОБД» в Краснодаре. По словам Сергея Сергеева, эти объекты позволяют повысить надёжность, создают возможность подключения новых потребителей, в том числе и малого и среднего бизнеса.

Кроме того, как отметил руководитель компании, на данный момент полным ходом идет реализация концепции группы компаний «Россети «Цифровая трансформация 2030».

– Цифровая сеть управляется в режиме реального времени. Первый реализованный проект – подстанция «Порт» на Тамани, где в «цифре» обрабатываются более 6,5 тысяч сигналов. В этом году мы приступаем к строительству новой цифровой подстанции «Ангарская» в Краснодаре. В 2020 году также запланирована реконструкция сочинских подстанций «Пасечная», «Кудепста», «Адлер» в цифровом формате, – добавил Сергей Сергеев.

Журналистов также интересовали вопросы создания новых энергомощностей в краевой столице, инвестиции в электросетевой комплекс Адыгеи и планы перспективного развития компании.

ИСТОЧНИК KP.RU