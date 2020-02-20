На Кубани сотрудники ДПС следят за обстановкой на дорогах с помощью беспилотников

20 Февр. 2020 2020-02-20T20:10:54+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции Кубани с помощью беспилотных летательных аппаратов следят за обстановкой на дорогах. Полицейские проводят рейды на сложных участках краевых и федеральных дорог и выявляют грубые правонарушений ПДД.

- В настоящее время автоинспекторы и сотрудники авиационного отряда специального назначения Росгвардии патрулируют дороги на территории Динского района на автодороге «Темрюк – Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения.

Сотрудники ДПС выявляют автомобилистов, превышающих скоростной режим и выезжающих на полосу встречного движения. Чтобы нарушители не создавали на дорогах опасных ситуаций.

В преддверии праздничных и выходных дней, в связи с прогнозируемым увеличением интенсивности движения Госавтоинспекция Кубани напомнила о строгом соблюдении правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU