На Кубани сотрудники ДПС следят за обстановкой на дорогах с помощью беспилотников
Сотрудники Госавтоинспекции Кубани с помощью беспилотных летательных аппаратов следят за обстановкой на дорогах. Полицейские проводят рейды на сложных участках краевых и федеральных дорог и выявляют грубые правонарушений ПДД.
- В настоящее время автоинспекторы и сотрудники авиационного отряда специального назначения Росгвардии патрулируют дороги на территории Динского района на автодороге «Темрюк – Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения.
Сотрудники ДПС выявляют автомобилистов, превышающих скоростной режим и выезжающих на полосу встречного движения. Чтобы нарушители не создавали на дорогах опасных ситуаций.
В преддверии праздничных и выходных дней, в связи с прогнозируемым увеличением интенсивности движения Госавтоинспекция Кубани напомнила о строгом соблюдении правил дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU