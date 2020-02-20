В Сочи сменился глава администрации Хостинского района

20 Февр. 2020 2020-02-20T20:50:49+03:00

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Исполняющим обязанности главы администрации Хостинского района назначен Иван Михайлович Савин.

- Савин занял эту должность на днях, - подтвердили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города Сочи.

Ивану Савину 38 лет. В 2004 году он окончил Московский государственный открытый университет по специальности «Юриспруденция». Ранее он занимал должность заместителя главы Ейска. Там он курировал вопросы внутренней политики, развития курортов и туризма, взаимодействия со средствами массовой информации.

По неподтвержденным данным, накануне вечером, 19 февраля, в Сочи задержали бывшего главу администрации Хостинского района Павла Клопотовского. Местные жители говорят, что чиновника повязали вместе с водителем, а в их машине нашли пять миллионов рублей. Официальных комментариев пока нет.

Стоит отметить, что Клопотовский был единственным главой района, которого не сменили с приходом нового мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU