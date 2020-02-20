В Краснодаре обсуждают, как будет развиваться город до 2030 года

20 Февр. 2020 2020-02-20T22:12:11+03:00

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В краевой столице продолжается серия открытых встреч по обсуждению главных направлений Стратегии «Краснодар-2030». 20 февраля состоялась третья встреча.

- Третью встречу посвятили теме «Социальная сфера и человеческий капитал». Прямая трансляция мероприятия велась в официальном аккаунте администрации города в социальной сети «ВКонтакте» и YouTube-канале, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

В ней участвовали разработчики Стратегии, эксперты, представители кадровых агентств, городских учреждений культуры, спорта, образования, активные жители города.

Первая встреча была посвящена теме «Бизнес» и прошла 30 января. Вторая – касалась «Пространственного развития», она состоялась 11 февраля. Впереди ещё запланирована одна встреча по теме транспорт — обеспечение потребностей быстро растущего города и агломерации в связности и доступности территорий для проживания, работы и отдыха, добавили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU