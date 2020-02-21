В Краснодаре родилась пятидесятая двойня в 2020 году
20 февраля в Перинатальном центре ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» родилась пятидесятая двойня в этом году. А всего с момента открытия учреждения с 2011 года врачи приняли более пятидесяти тысяч родов.
- В больнице установлено высококлассное оборудование, которое позволят женщинам и младенцам края получать квалифицированную специализированную помощь вовремя, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Детская краевая клиническая больница является также крупным образовательным центром, на базе которой проходят подготовку специалисты ЛПУ края, студенты, интерны и клинические ординаторы.
В 2006 году учреждение получило звание «Лауреат международной премии «Профессия – жизнь» в номинации «За достижения в области материнства и детства».
Напомним, в горбольнице Горячего Ключа отремонтировали педиатрическое отделение. На это было выделено 10,1 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU