В Краснодаре родилась пятидесятая двойня в 2020 году

21 Февр. 2020 2020-02-21T07:40:50+03:00

Всего с момента открытия учреждения в 2011 году врачи приняли более пятидесяти тысяч родов

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20 февраля в Перинатальном центре ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» родилась пятидесятая двойня в этом году. А всего с момента открытия учреждения с 2011 года врачи приняли более пятидесяти тысяч родов.

- В больнице установлено высококлассное оборудование, которое позволят женщинам и младенцам края получать квалифицированную специализированную помощь вовремя, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Детская краевая клиническая больница является также крупным образовательным центром, на базе которой проходят подготовку специалисты ЛПУ края, студенты, интерны и клинические ординаторы.

В 2006 году учреждение получило звание «Лауреат международной премии «Профессия – жизнь» в номинации «За достижения в области материнства и детства».

Напомним, в горбольнице Горячего Ключа отремонтировали педиатрическое отделение. На это было выделено 10,1 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU