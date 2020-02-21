В Сочи задержали подростка из Абхазии с крупной партией наркотиков

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:06:30+03:00

Он рассказал, что запрещенное вещество хранил для личного употребления

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В Сочи полицейские на одном из объектов транспортной инфраструктуры задержали молодого человека. В его вещах нашли полиэтиленовый пакет с порошком бежевого цвета.

Вещество направили на экспертизу. Подтвердилось, что это метилэфедрон в крупном размере. Как пояснил подросток, наркотики он хранил для личного употребления.

- В отношении жителя Абхазии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение и хранение наркотического средства, совершенное в крупном размере), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Напомним, полиция в Сочи задержала наркокурьера с метилэфедроном. 17 пакетов мужчина собирался разложить по тайникам.

ИСТОЧНИК KP.RU