В Сочи задержали подростка из Абхазии с крупной партией наркотиков
В Сочи полицейские на одном из объектов транспортной инфраструктуры задержали молодого человека. В его вещах нашли полиэтиленовый пакет с порошком бежевого цвета.
Вещество направили на экспертизу. Подтвердилось, что это метилэфедрон в крупном размере. Как пояснил подросток, наркотики он хранил для личного употребления.
- В отношении жителя Абхазии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение и хранение наркотического средства, совершенное в крупном размере), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.
Напомним, полиция в Сочи задержала наркокурьера с метилэфедроном. 17 пакетов мужчина собирался разложить по тайникам.
ИСТОЧНИК KP.RU