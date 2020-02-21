2020-02-21T08:29:26+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае пропал без вести Николай Кичев с татуировкой на руке

Мужчина страдает потерей памяти
Александра ПОДУШКО
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Фото: ОМВД по Горячему КлючуФото: ОМВД по Горячему Ключу
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В Горячем Ключе разыскивается без вести пропавший 69-летний Кичев Николай Витальевич. Мужчина ушел из дома еще 11 февраля. До сих пор о том, где он находится ничего не известно.

Мужчина страдает потерей памяти, дезориентирован в пространстве. Он средней полноты, рост около 172 сантиметров, брови щетинистые, глаза голубые, носит седые усы, зубов нет, волосы на голове седые.

На пальцах руки у него есть татуировка «Коля», а на правом плече изображение тюльпана. В день, когда мужчину видели в последний раз, он был в черной шапке, темной куртке, спортивных брюках и черных ботинках.

- С собой он взял только проездной документ на свое имя. Если вы что-то знаете о Николае Кичеве, сообщите об это по телефонам: 89898208871, 89615859596, 886159 3-52-91 или 102, - сообщает в Instagram пресс-служба ОМВД по Горячему Ключу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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